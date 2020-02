Coronavirus, si aggrava il bilancio estero: 6 morti in Iran, 9 casi in Israele

Si aggrava il bilancio dei morti da coronavirus in Iran: sono 6 le persone decedute, secondo quanto riportano i media di Stato.

Aumentano inoltre i casi in Israele: 9 cittadini sudcoreani che hanno visitato Israele e la Cisgiordania a febbraio si sono rivelati positivi ai test sul nuovo Coronavirus, lo ha annunciato oggi il ministero della Sanità israeliano, citato dal quotidiano Haaretz. I nove sudcoreani facevano parte di un gruppo di 77 persone, già tornate in Corea del Sud. Non è noto se siano stati infettati dal virus prima o dopo l’arrivo in Israele, spiega il quotidiano.

Il ministero della Sanità sta attualmente cercando di localizzare tutti i soggetti che hanno collaborato con i turisti e potrebbero essere stati infettati. Il ministero della Sanità dello Stato ebraico ha pubblicato l’itinerario dei turisti, che comprende numerose località in Israele, Gerusalemme ed Hebron in Cisgiordania.