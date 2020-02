Coronavirus: si trova in Liguria un italiano sbarcato dalla nave in Cambogia

Si trova in Liguria il cittadino italiano sbarcato dalla nave Westerdam in Cambogia, dove si sono verificati casi di nuovo coronavirus, ed è stato sottoposto a isolamento fiduciario volontario al proprio domicilio. Lo si apprende dall’Agenzia ligure per la sanità (Alisa).

“Con riferimento allo sbarco di cittadini italiani dalla nave da crociera in Cambogia – si legge in una nota – uno di loro è residente in Liguria, si è sottoposto a isolamento fiduciario volontario al domicilio e sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da Regione Liguria.

“Domani, mercoledì 19 febbraio, in Commissione salute, ho chiesto e ottenuto l’inserimento di un punto all’ordine del giorno per condividere con i colleghi proposte operative migliorative, alla luce della nostra esperienza – sottolinea Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria – senza dimenticare l’importanza di mettere in atto efficaci attività di formazione dedicate ai professionisti sanitari”.