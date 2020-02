Coronavirus: “siamo stati noi a generare l’epidemia”, boom di vendite per il libro “Evoluzione delle pandemie”

Il Coronavirus, tra psicosi e paura di pandemia, ha spinto in vetta alla classifica dei libri più venduti online su Amazon il saggio di David Quammen, “Spillover. L’evoluzione delle pandemie” edito da Adelphi.

Di cosa si tratta? “Siamo stati noi a generare l’epidemia di Coronavirus. Potrebbe essere iniziata da un pipistrello in una grotta, ma è stata l’attività umana a scatenarla“, ha scritto l’autore su New York Times.

Il libro è un saggio sulla storia della medicina e al contempo un reportage, scritto in sei anni di lavoro durante i quali Quammen ha seguito gli scienziati al lavoro nelle foreste congolesi, nelle fattorie australiane e nei mercati delle affollate città cinesi. L’autore ha intervistato testimoni, medici e sopravvissuti, ha investigato e raccontato con stile quasi da poliziesco la corsa alla comprensione dei meccanismi delle malattie.