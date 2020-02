Coronavirus: sindaco Palermo, ‘grave errore parole Musumeci su turisti del nord’

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – “Credo che le parole del presidente Musumeci, con l’esplicito invito ai cittadini lombardi e veneti a ‘rimandare’ le loro visite in Sicilia siano state un grave errore perché rischiano di esasperare, proprio per l’autorevolezza di chi le ha pronunciate, un già grave clima di psicosi e perché mortificano la professionalità degli operatori sanitari che operano in Sicilia e di quanto, operatori e imprenditori del turismo, hanno sempre mostrato e mostrano in queste ore: grande cultura dell’accoglienza unità a serio senso si responsabilità”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.