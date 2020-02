Sono stati registrati 13 nuovi contagi da Coronavirus sulla Diamond Princess, la nave da crociera ferma nel porto di Yokohama: lo ha confermato il ministero della salute giapponese, a seguito di altri 52 test.

Il numero di casi complessivi a bordo sale a 634.

Per quanto riguarda i connazionali, il rientro degli italiani scesi dalla nave Diamond Princess sarà effettuato non appena saranno stati completati tutti i controlli: potrebbero atterrare in Italia nella notte o nella giornata di domani.