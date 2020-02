Coronavirus, situazione critica in Cina: ondata di maltempo in arrivo in Hubei, si aggravano i rischi di contagio

La provincia centrale cinese dello Hubei, epicentro dell’epidemia di Coronavirus, nei prossimi giorni sarà colpita dal maltempo: le condizioni meteo potrebbero avere effetti negativi sulle operazioni di contenimento del nuovo Coronavirus.

Secondo le autorità sono previsti crolli termici fino a 12°C, intense precipitazioni e vento forte.

La commissione provinciale per le emergenze e le catastrofi naturali, ha riferito che le avverse condizioni meteo potrebbero perdurare fino all’inizio di marzo.

I residenti sono stati informati del rischio di ulteriore diffusione dell’epidemia causato dagli sbalzi di temperatura e dagli elevati livelli di umidità.

La commissione provinciale ha inoltre messo in guardia sul rischio che aumentino le alluvioni primaverili che potrebbero danneggiare la produzione di cereali nella provincia e causare ulteriori disastri, come frane.