Coronavirus, sospese le attività della Under 23 Juventus: aveva affrontato la Pianese domenica scorsa

Dopo i casi di positivita’ al test del Coronavirus di 4 giocatori della Pianese, sono temporaneamente sospese le attivita‘ di allenamento della Under 23 Juventus. Lo comunica la societa’ bianconera. “La misura di prevenzione – spiega una nota – e’ stata decisa su indicazione, e in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, da parte delle autorita’ sanitarie di Alessandria (Servizio di Igiene e Sanita’ Pubblica), con cui il personale sanitario di Juventus e’ in costante contatto. La Juventus U23, allenata da Fabio Pecchia, ha affrontato la Pianese domenica scorsa al ‘Moccagatta’ di Alessandria. “A sei giorni dalla partita, – precisa la Juventus – i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico. La Juventus e’ in costante contatto con la LegaPro“.