Coronavirus, Spallanzani: 128 pazienti sottoposti a test, 83 dimessi

“Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 128 pazienti. Di questi, 83, risultati negativi al test, sono stati dimessi“: lo si legge nell’ultimo bollettino medico dello Spallanzani. “Quarantacinque sono i pazienti tuttora ricoverati“.

La cittadina cinese contagiata da coronavirus e ricoverata allo Spallanzani “è in procinto di essere trasferita in degenza ordinaria essendo le sue condizioni clinico in netto miglioramento“.

Il cittadino cinese ricoverato allo Spallanzani “in regime ordinario, prosegue il previsto piano di riabilitazione“.