Coronavirus, Spallanzani: la coppia cinese ancora in rianimazione, al momento 17 ricoverati nell’Istituto

“La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, si trova tuttora in terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche permangono stabili e con parametri emodinamici invariati continua il trattamento antivirale. La prognosi è tuttora riservata“: lo ha reco noto l’Istituto Spallanzani nel bollettino quotidiano sulle condizioni dei pazienti affetti da coronavirus.

“Il cittadino italiano, trasferito 2 giorni fa dalla struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo coronavirus, è in buone condizioni generali e senza febbre. Il paziente continua la terapia antivirale“.

“Tutti i test relativi ai casi sospetti per nuovo coronavirus sono risultati negativi, compreso il test per la donna italiana inviataci, a puro scopo precauzionale, dalla Città Militare della Cecchignola e per la coppia proveniente da un Pronto soccorso cittadino“.

“Sono in corso di effettuazione i test i cui esiti verranno dati non appena disponibili“, spiega il bollettino, in merito ai due bambini accompagnati nella tarda serata di ieri dalla Cecchignola “a puro scopo precauzionale“: “I bambini, che al ricovero presentavano un modesto rialzo termico, sono in buone condizioni generali. Sono assistiti, oltre che dalla nostra equipe, da personale specializzato dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ringraziamo“.

“Sono stati valutati, a oggi, presso la nostra accettazione 53 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 36 risultati negativi al test sono stati dimessi. Diciassette pazienti sono tuttora ricoverati“: “Tre sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva e il giovane proveniente dal sito della Cecchignola); 12 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato; 2 sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici“.