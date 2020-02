Coronavirus, Spallanzani: coppia cinese in continuo miglioramento, giovani italiani in ottime condizioni

Le condizioni cliniche della coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di Covid-19, ricoverata all’Istituto Spallanzani “sono in continuo e progressivo miglioramento“: lo si spiega nel bollettino quotidiano.

I due giovani italiani attualmente ricoverati, il ricercatore con Covid-19 e il diciassettenne Niccolò, “continuano ad essere in ottime condizioni di salute e di umore“.

Sono stati “sottoposti a test fino ad oggi 68 pazienti. Di questi, 62, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Sei pazienti sono tutt’ora ricoverati. Tre sono i casi confermati di CoVid- 19 (la coppia cinese ed il giovane proveniente dalla Cecchignola)“. Tre pazienti rimangono ricoverati per altri motivi.