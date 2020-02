Coronavirus, Spallanzani: “Il giovane italiano in miglioramento, coppia cinese ancora in terapia intensiva”

Le condizioni di salute del giovane paziente italiano, caso confermato di infezione da nuovo Coronavirus, “continuano a migliorare. E’ assolutamente asintomatico e senza febbre. Prosegue la terapia antivirale”: è il nuovo aggiornamento contenuto nel bollettino diffuso dall’Istituto Spallanzani di Roma.

Sono “stabili i parametri della coppia ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma, i primi due casi di Covid-19 accertati in Italia“. I due cittadini cinesi “continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva dell’Istituto. Le loro condizioni cliniche sono ad oggi invariate e con parametri emodinamici stabili. Continuano la terapia antivirale. La prognosi resta riservata“.

“Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione, 66 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo Coronavirus. Di questi 49, risultati negativi al test, sono stati dimessi“.

Sono 17 i pazienti tutt’ora ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma: 3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva e il giovane proveniente dal sito della Cecchignola), 13 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo Coronavirus in attesa di risultato. Un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici.

I venti turisti cinesi, contatti primari della coppia cinese positiva, “sono stati dimessi questa mattina dal nostro ospedale, come era previsto“.