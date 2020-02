Coronavirus, Spallanzani: la turista cinese respira da sola

“La coppia di cinesi provenienti dalla città di Wuhan continua a essere ricoverata nel nostro istituto. Il marito sta meglio, non necessita di terapia con ossigeno, si alimenta autonomamente e ha ripreso la deambulazione autonoma con appoggio. Risulta negativo al test per la ricerca del COVID-19“: lo si legge nel bollettino medico odierno dello Spallanzani. “La moglie, vigile e orientata, è in respiro spontaneo, è ancora ricoverata in terapia intensiva e non necessita piùdi supporto ventilatorio. Necessita di monitoraggio per la presenza di patologie preesistenti“.

Niccolo’, lo studente di Grado, è ancora ricoverato allo Spallanzani ed è “in ottime condizioni di salute e di umore“.

Allo Spallanzani di Roma, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati valutati 93 pazienti sottoposti al test. Di questi, 66, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventisette i pazienti tutt’ora ricoverati: Due sono i casi confermati di COVID – 19 (la coppia cinese). Ventitré sono i casi sottoposti al test che risulta tutt’ora in corso. Due sono i casi che rimangono ricoverati per altri motivi.