Coronavirus: partiti i turisti cinesi dimessi dallo Spallanzani

Sono partiti, secondo quanto si è appreso, poco prima delle 14 con un volo di linea via Francoforte i venti turisti cinesi dimessi dall’ospedale Spallanzani di Roma e che facevano parte della comitiva della coppia risultata positiva al Coronavirus. Sono stati in quarantena 14 giorni e sono sempre risultati negativi al test. L’imbarco all’aeroporto di Fiumicino, con degli accompagnatori, è avvenuto nella tarda mattinata. A quanto si e’ appreso, da Francoforte proseguiranno in serata alla volta di Pechino