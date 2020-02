Coronavirus, Speranza: “Massima precauzione e attenzione, sarebbe un grave errore sottovalutare le cose”

E’ “presto” per decidere la proroga del blocco dei voli deciso a causa del coronavirus secondo il Ministro della Salute Roberto Speranza: “E’ presto per deciderlo. L’emergenza coronavirus va monitorata giorno per giorno e infatti la nostra task force si riunisce ogni mattina“, ha spiegato in un’intervista a Repubblica. “Oggi le misure decise dal tavolo tecnico scientifico sono le più idonee a salvaguardare il nostro Paese. Solo il cambiamento del quadro epidemiologico può farle modificare. L’auspicio è che nei prossimi giorni e settimane i dati risentano positivamente del lavoro importante svolto dal Governo cinese“. “Guardando i dati Oms, gli esperti ci dicono che c’è qualche primo segnale di decelerazione nella diffusione del virus. Si tratta però solo di una tendenza iniziale, non dobbiamo abbassare la guardia. Continuiamo a seguire il criterio che ci siamo dati all’inizio: massima precauzione e attenzione. Sarebbe un grave errore sottovalutare le cose“. “In Italia abbiamo scelto l’approccio più prudenziale. Riguardo ai voli, gli Stati Uniti hanno misure simili alle nostre, in Europa la Repubblica Ceca ha fatto come noi, e anche la Grecia. Altri governi non hanno preso decisioni direttamente ma compagnie di bandiera come British Airways, Air France, Lufthansa, Sas hanno sospeso i voli con una fortissima contrazione del traffico dalla Cina. Sono stato io a chiedere la riunione dei ministri Ue perché ritengo ci voglia un maggiore coordinamento. In Europa il quadro è sotto controllo, abbiamo 47 casi su 500 milioni di abitanti, meno di uno ogni dieci milioni, ma la situazione va seguita con la dovuta attenzione“.