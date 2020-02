Coronavirus, crescono gli stati colpiti in Europa: primi casi in Lussemburgo e Irlanda, pazienti di ritorno dall’Italia

Cresce il numero degli stati europei colpiti dal coronavirus. In Lussemburgo è stato diagnosticato il primo caso, annunciato questa sera dalla ministra della Salute, Paulette Lenert. Il paziente, un quarantenne, è stato in Italia ed è tornato in aereo all’aeroporto di Charleroi, in Belgio, ha detto Lenert. La ministra ha aggiunto che il paziente aveva mostrato i sintomi “all’inizio della settimana”, ed ha aggiunto che sono già in corso ricerche “per identificare le persone” con le quali è stato in contatto.

Anche l’Irlanda ha individuato il suo primo caso di Coronavirus: e’ risultato positivo al test un uomo di ritorno dal Nord Italia, lo annuncia il governo. I funzionari sanitari hanno detto che l’uomo, proveniente dall’est dell’Irlanda, sta “ricevendo cure mediche adeguate” dopo aver seguito “i protocolli stabiliti” nei test e nella diagnosi del Covid-19. “Il caso e’ associato a un viaggio in una zona colpita nel nord Italia, piuttosto che al contatto con un altro caso confermato”, ha detto il Dipartimento della Salute in una nota. Le autorita’ stanno lavorando per identificare i contatti che il paziente avrebbe potuto avere, “per fornire loro informazioni e consigli per prevenire un’ulteriore diffusione”. Il ministro della Salute Simon Harris ha detto che lo sviluppo non e’ stato “inaspettato”. “Ci stiamo preparando da gennaio”, ha aggiunto.