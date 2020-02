Coronavirus, “subito misure per il turismo”: la Francia assicura il sostegno, “non chiuderemo le frontiere con l’Italia”

“Il settore più impattato direttamente dalla crisi del coronavirus è il turismo. Stiamo pensando a misure immediate e poi insieme costruiremo un rilancio dell’immagine dell’Italia che sono sicuro che sarà rapido”. Lo ha detto il ministro Dario Franceschini al termine della visita al Mann per il bilaterale Italia-Francia. “Domani mattina avremo un tavolo con le organizzazioni del turismo, poi incontreremo quelle dello spettacolo e del cinema. E’ chiaro che il turismo è il settore più colpito”.

Sostegno da più fronti quello che l’Italia sta ricevendo: Cina, Comunità Europea, non per ultima la Francia. Ai cronisti che gli chiedevano se per l’emergenza Coronavirus la Francia pensa di bloccare le frontiere con l’Italia, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto “No“.