“Si è riunita questa mattina la task-force coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute alla presenza del ministro, Roberto Speranza. Al centro del confronto la preparazione per il vertice in teleconferenza dei ministri della Salute dei Paesi G7 previsto per questo pomeriggio. Tra i temi affrontati dalla task force anche l’innalzamento del livello dei controlli su tutti i porti e gli aeroporti“: lo spiega lo stesso Ministero in una nota.