Coronavirus, il “tasso netto di riproduzione” spiega perché questa malattia è così pericolosa. Il paragone con SARS, HIV e Morbillo

A dicembre, uno sconosciuto coronavirus è emerso nella città cinese di Wuhan. Attualmente, il virus ha infettato oltre 82.000 persone nel mondo, provocando più di 2.800 vittime e diffondendosi in altre decine di Paesi al di fuori della Cina. Oltre alla Cina, punto di partenza dell’epidemia, al momento preoccupano due focolai in particolare: sono la Corea del Sud (al 2° posto al mondo per numero di contagiati) e l’Italia (4° posto). Nel nostro Paese, allo scoppio del focolaio in Lombardia, dove ora i casi confermati sono più di 300, sono scattate misure molto drastiche, che hanno messo in quarantena diversi comuni, isolando di fatto circa 50.000 persone. Nonostante queste misure non siano riuscite ad impedire che il virus si diffondesse in altre regioni, c’è chi ancora grida all’allarmismo, ad un’esagerazione della situazione.

Per cercare di comprendere l’utilità di queste misure, che in Cina hanno riguardato decine di milioni di persone, è necessario introdurre il concetto di tasso netto di riproduzione, indicato con R 0. Quando emerge una nuova malattia, le organizzazioni sanitarie fanno riferimento a questo valore per valutare se un’epidemia si diffonderà: R 0 rappresenta il numero medio di persone a cui un individuo infetto può trasmettere la malattia in una popolazione che non ha mai affrontato quella malattia prima. Se R 0 è 3, significa che in media, ogni caso creerà 3 nuovi casi. Ma non è tutto così semplice.

R 0 è importante perché se maggiore di 1, probabilmente l’infezione continuerà a diffondersi. Ma se è inferiore ad 1, probabilmente si arresterà da sola. Quindi questo numero è di vitale importanza, perché fornisce fondamentali informazioni per le organizzazioni e le nazioni per valutare al meglio la risposta ad un’epidemia come quella che il mondo sta affrontando in questo momento.

Nelle scorse settimane, numerosi team di ricercatori e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) hanno pubblicato stime di R 0 per il nuovo coronavirus. I gruppi hanno utilizzato metodi differenti ma i loro risultati sono stati prevalentemente uniformi, con stime comprese tra 2 e 3. Un team cinese, invece, ha stimato un valore di R 0 compreso tra 3,3 e 5,5, mentre l’Oms ha fornito la stima più conservativa, con valori tra 1,4 e 2,5. Questi valori sono in linea con quelli di altre malattie. Per esempio, sono simili alla SARS (da 2 a 5) e all’HIV (da 2 a 5), ma molto più bassi di quelli del morbillo (da 12 a 16).

Un valore di R 0 più grande non significa necessariamente una malattia peggiore. L’influenza stagionale ha un R 0 intorno all’1,3, eppure infetta milioni di persone ogni anno. La SARS ha avuto un R 0 da 2 a 5 e ha infettato oltre 8.000 persone. Il numero, dunque, è una misura della trasmissibilità potenziale. “Le persone fanno l’errore di pensare che un alto R 0 significhi che finiremo inevitabilmente per avere una pandemia, ma non è affatto quello che significa”, sostiene Maia Majumder, dell’Harvard Medical School, che ha pubblicato una delle varie stime per il nuovo virus. Secondo Majumder, se il numero è maggiore di 1, bisogna prendere la malattia molto sul serio.

Ma il tasso netto di riproduzione non è facile da calcolare, soprattutto nei primi giorni di un’epidemia, quando non è ancora chiaro quanti casi ci siano. Alcune persone potrebbero essere state infettate senza mostrare sintomi, mentre altre potrebbero non aver riportato i loro sintomi alle autorità sanitarie. Dati assenti su chi abbia la malattia, sui loro spostamenti e sui loro contatti, costringono gli scienziati a calcolare R 0 attraverso complicate simulazioni in cui vengono utilizzate una varierà di metodi. Questo è il motivo per il quale le stime del tasso netto di riproduzione possono variare tra di loro. Inoltre, questo parametro dipende anche dalla probabilità che qualcuno ha di essere infettato dopo il contatto con una persona malata e dalla frequenza con cui si verifica tale contatto. “Nei posti con un buon controllo dell’infezione, dove si possono isolare i casi appena si verificano, si vedrà un R 0 più basso rispetto ai posti in cui è partita inizialmente l’epidemia”, spiega Majumder.

Infine, quando le nazioni interessate comprendono l’esistenza di una nuova malattia, possono eseguire controlli e ordinare misure di quarantena. Anche piccole misure, come lavarsi adeguatamente le mani, fanno la differenza. Tutte le misure che l’Italia, la Cina e altri Paesi stanno adottando, sebbene richiedano un grande sforzo, possono ridurre le possibilità di diffusione del virus e assicurare che il tasso di riproduzione effettivo, indicato con R, sia più basso del tasso netto di riproduzione.

Il nuovo virus, che rappresenta una minaccia da non sottovalutare, è emerso in un momento in cui gli scienziati hanno più strade che mai per pubblicare i loro dati e confrontarsi. Questa è una cosa positiva, poiché una comunicazione aperta e veloce può aiutare a tenere a bada la malattia più rapidamente.