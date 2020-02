Coronavirus, Tenerife: due gli italiani contagiati, uno è un medico di Piacenza

Sono due gli italiani contagiati dal coronavirus a Tenerife: è risultata positiva al test anche la moglie del medico contagiato e già isolato nell’ospedale di Candelaria. Lo riferisce la Efe.

Sono un medico di Piacenza e la moglie, erano alloggiati in un hotel ad Adeje, nel sud di Tenerife. Il medico ieri era andato spontaneamente in una clinica privata a Tenerife perché aveva la febbre. Dopo il primo test risultato positivo è stato trasferito all’ospedale Nuestra Senora de Candelaria. Oggi è arrivata anche la positività al contagio della moglie, mentre il fratello e la cognata che erano in vacanza con loro non sarebbero stati contagiati.