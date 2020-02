Coronavirus, i colleghi non gli danno il cambio: tre infermieri di Codogno lavorano ininterrottamente dal 20 Febbraio

Nell’emergenza coronavirus, molti professionisti si sono trovati a fare doppi e tripli turni. Come è successo nel reparto di Medicina dell’Ospedale di Codogno, dove tre infermieri, un uomo e due donne, resistono e lavorano ininterrottamente da giorni.

La loro storia è stata resa nota dal Corriere della Sera. Fabio, Giovanna e Dana lavorano nel reparto di Medicina dell’Ospedale di Codogno dove il “paziente 1” è stato inizialmente ricoverato, prima che si scoprisse positivo al coronavirus.

Il loro turno è iniziato il 20 Febbraio, ma ancora perdura: i colleghi che dovevano sostituirli non si sono infatti mai presentati. Assenza causa quarantena? No. Si tratta di infermieri che non avevano lavorato nei giorni del possibile contagio: hanno semplicemente inviato dei certificati medici per giustificare il mancato rientro in Reparto.

Morale della favola? Fabio, Giovanna e Dana si sono ritrovati a coprire non solo il loro turno, ma anche quello dei colleghi malati. Mattina, pomeriggio, sera, notte. Una reperibilità h24 per garantire l’assistenza a una ventina di pazienti, senza riposo e senza possibilità di allontanarsi dal reparto, per non incorrere nel rischio di contagiare altri settori.

Una situazione ulteriormente aggravata, negli ultimi giorni, dalla febbre di Fabio, che è stato spostato in isolamento in day service, la zona degli ambulatori. Al momento sono rimaste solo Giovanna e Dana aiutate da un’operatrice sociosanitaria e da una collega del Pronto soccorso (che è chiuso).