Coronavirus, Tokyo annulla la maratona: in Italia molti stop

La maratona di Tokyo non si correrà a causa dell’emergenza Coronavirus. In Italia gli effetti si sono comunque fatti sentire e, al pari di ogni altra attività sportiva, sono state sospese o annullate quasi tutte le iniziative legate al running del primo marzo.

Non si correrà a Bologna a Lecco, a Lecce ne’ ad Agrigento. Saltata anche la mezza di Torino. Le maratone di Lecce e di Lecco saranno rinviate a data da destinarsi. Annullata la maratona delle Valli e Pinete e la mezza di Imperia. Dovrebbero invece tenersi, salvo decisioni dell’ultimo minuto, la mezza di Oristano e le due francesi del primo: la semi maratona di Parigi e quella di Cannes. Per il momento l’otto marzo sono confermate la Roma Ostia, mezza maratona capitolina, la mezza di Brescia e quella di Empoli.

Dovrebbe svolgersi anche la stracivitanova mentre è stata sospesa la Cagliari Solo Women Run, corsa rosa che si preparava ad essere la più partecipata d’Italia. Le oltre 17 mila iscritte riprenderanno i blocchi di partenza il 6 giugno. Oltre la corsa capitolina, gli altri prestigiosi appuntamenti di questo periodo al momento confermati sono la Scarpa d’oro half marathon che si terra’ il 15 marzo a Vigevano, la Stramilano del 22 marzo la Acea Run Rome del 29 e la Milano Marathon del 5 aprile.

Sui siti ufficiali dei primi due appuntamenti si legge che la situazione e’ costantemente monitorata e si correra’ salvo nuove disposizioni e quindi le iscrizioni restano aperte anche se non vi e’ ancora la certezza dello svolgimento. Per le seconde due ulteriori disposizioni potrebbero arrivare piu’ avanti ma per il momento non sembrano esserci in programma spostamenti. Il 15 marzo sono state annullate la 21 di Reggio Emilia e la Mezza Eufemio Da Messina, mentre si dovrebbe correre la mezza di Savona e quella di Primavera a Cirie’ in provincia di Torino, previste per il 15. Non ci sono ancora novita’ su quelle previste dal 22 marzo in poi che dovrebbero svolgersi regolarmente salvo nuove disposizioni.