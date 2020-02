Coronavirus, Torino: “Dipendente di Italdesign positivo, chiusi gli stabilimenti italiani”

“Un dipendente di Italdesign è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo è impiegato presso lo stabilimento produttivo di Nichelino”. Lo comunica Italdesign in una nota. “Italdesign ha deciso di chiudere, in via del tutto precauzionale, gli stabilimenti italiani, compresa la sede principale di Moncalieri, a partire da domani, lunedì 24 febbraio. Italdesign sta lavorando a stretto contatto con le autorità sanitare per mettere in pratica tutte le misure richieste al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità in cui opera”, continua la nota.

“Stiamo cercando di identificare tutte le persone che sono entrate in contatto con il collega negli scorsi giorni. La salute delle nostre persone e la protezione della popolazione sono la nostra principale priorità. Per questo stiamo monitorando attentamente la situazione e siamo in contatto con le autorità per gestire la situazione. Metteremo in atto ogni azione necessaria”, conclude la dichiarazione del management di Italdesign.