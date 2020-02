Coronavirus, tre casi probabili in Piemonte: famiglia del Novarese, si attende la conferma dei test

Una famiglia del novarese, composta dai due genitori e il figlio minorenne, è da ieri sera precauzionalmente ricoverata all’ospedale di Novara, in attesa che l’Istituto superiore di Sanità convalidi o meno l’esito delle prime analisi che hanno dato risultato positivo al primo test sul ‘Coronavirus covid19’ collocando i pazienti nella definizione di ‘caso probabile’. A darne notizia una nota della Regione Piemonte in cui si precisa che “al momento, tutti e tre non presentano particolari sintomi. Il papà ha dichiarato di aver avuto contatti con persone residenti nella ‘zona rossa’ della Lombardia”.