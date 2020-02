Coronavirus, panico ieri a Lecce per un treno bloccato: era un falso allarme

Panico a Lecce per un treno Frecciargento proveniente da Roma che è rimasto bloccato per oltre un’ora sul primo binario della stazione ferroviaria della città con le porte chiuse e tutti i viaggiatori a bordo, dopo che si era diffusa la notizia della presenza di un passeggero proveniente dalla Cina che ha fatto scattare l’allarme per un sospetto caso di Coronavirus.

Secondo quanto si è appreso, la segnalazione sarebbe stata fatta da un passeggero, forse una ragazza, tramite cellulare. Sulla banchina della stazione sono accorsi gli agenti della polizia muniti di mascherine, mentre il personale sanitario ha avviato i controlli. La preoccupazione si e’ diffusa subito tra parenti e amici dei viaggiatori che aspettavano l’arrivo del treno. Dopo oltre un’ora di attesa, al termine degli accertamenti, è stato fatto sapere che la persona segnalata non manifestava segni di contagio.

Le porte del treno si sono aperte ed i viaggiatori hanno potuto lasciare la stazione. Lo stato di salute del passeggero sottoposto a controlli, cosi’ come quello di tutti gli altri passeggeri che viaggiavano con lui nella stessa carrozza, sara’ monitorato per una quindicina di giorni. Dall’Asl fanno sapere che si e’ trattato di un falso allarme, probabilmente dovuto alla psicosi che si sta diffondendo soprattutto dopo le notizie sui casi di Coronavirus nel Nord Italia.