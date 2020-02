Coronavirus, ultimi aggiornamenti e mappa di diffusione: 14637 contagi e 305 morti, 20 evacuati in Francia presentano i sintomi

Ammonta a 14.637 il totale dei casi di coronavirus confermati nel mondo. Gli ultimi aggiornamenti parlano di 305 morti. Sono 23 i casi accertati in Europa, tra i quali due in Italia: si tratta della coppia di turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, le cui condizioni sono attualmente ritenute discrete dai medici.

Intanto una ventina delle 250 persone riportate in Francia da Wuhan, la città cinese epicentro della nuova epidemia, “presentano sintomi” e sono in corso test per stabilire se siano stati infettati. Lo ha riferito il ministro della Salute francese, Agnes Buzyn, precisando che tra questi ci sono sia francesi che stranieri non-europei. Nel primo pomeriggio è atterrato alla base militare di Istres, nel sud della Francia un aereo militare francese che ha evacuato da Wuhan 250 persone, tra cui 65 francesi, insieme a individui di altre 29 nazionalità, molti europei. Alcuni resteranno in quarantena in Francia per 14 giorni mentre altri, in caso di assenza di sintomi, ripartiranno subito per i loro Paesi d’origine, ha riferito il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian.

Leggi anche: