Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti e la mappa di diffusione: superati i 60 mila contagi, i morti sono 1370

Dopo l’adozione dei nuovi criteri di definizione dei casi di Coronavirus in Cina, ecco gli ultimissimi aggiornamenti a livello globale: i contagi certi sono 60.364, i morti 1370. Di questi ultimi solo 3 sono avvenuti fuori dalla Cina. I contagi confermati in Europa, invece, sono circa 46 di cui 3 in Italia.

Intanto, domani mattina alle 5:45 dovrebbe decollare da Pratica di Mare, dopo un briefing del team sanitario che inizierà a partire dalle 4, il KC 767A dell’Aeronautica militare che volerà alla volta della Cina per recuperare e riportare in Italia Niccolò, il 17enne rimasto bloccato per due volte a Wuhan perché febbricitante.