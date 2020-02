Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti: oltre 20.400 contagi e 425 morti, nave da crociera in quarantena

Le autorità cinesi hanno confermato che è salito a 425 in tutta la Cina il numero dei morti per il coronavirus.

Nella giornata di lunedì i decessi sono stati 64, tutti nella provincia di Hubei da dove il virus si è diffuso: nella provincia le vittime sono 414 e i nuovi contagi accertati sono 2.345.

Il numero di infezioni in Cina ha superato quota 20.400 a livello nazionale, con 3.235 nuovi casi confermati.

Sono 635 i pazienti dimessi dagli ospedali in Cina dopo essere stati trattati contro il coronavirus di Wuhan: si tratta di 160 guarigioni nelle ultime 24 ore, spiega la Commissione sanitaria nazionale cinese, secondo cui circa 100 sono relativi alla provincia dell’Hubei, il focolaio dell’epidemia.

Per quanto riguarda i casi esteri, Hong Kong ha registrato il primo decesso: si tratterebbe di un paziente di 39 anni.

Sono invece in quarantena 3.711 persone a bordo della nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan, nella baia di Yokohama, in Giappone: dopo lo sbarco di un passeggero a Hong Kong risultato positivo al test per il Coronavirus, almeno altre 8 persone hanno manifestato sintomi di contagio e febbre. Sulla nave è salito personale sanitario che sta effettuando controlli sui 2.666 passeggeri e 1.045 membri dell’equipaggio.

Il passeggero di 80 anni, risultato positivo al coronavirus, “non si era sottoposto a visita medica all’interno della nave mentre navigava con noi“, ha precisato la Carnival Japan in una nota. “Secondo l’ospedale in cui si trova, le sue condizioni sono stabili e non sono state riscontrate infezioni tra i membri della sua famiglia che viaggiavano con lui“, ha aggiunto.

La partenza della nave da Yokohama sarà ritardata di almeno 24 ore, a mercoledì o anche dopo, ha spiegato Carnival Japan.