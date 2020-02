Coronavirus, un piccolo mistero da risolvere: perché i bambini sembrano essere immuni?

Il ceppo italiano del Coronavirus è stato isolato all’Ospedale Sacco di Milano: “Lo abbiamo intercettato e studiato – ha spiegato al Corriere della Sera e a Il Messaggero, Massimo Galli, professore di Malattie Infettive all’Universita’ di Milano e Direttore delle Malattie Infettive al Sacco – Questo virus e’ capace di distruggere certe cellule in laboratorio. Adesso stiamo analizzando il suo patrimonio genetico e lo dobbiamo sequenziare“. Ora “andremo a studiarlo pezzo a pezzo, in tutte le varianti che abbiamo isolato, probabilmente andremo anche avanti ad isolarne altre, se sara’ necessario. E andremo a valutare di conseguenza un’intera possibilita’ di interventi di studio. Forse quello a cui siamo piu’ immediatamente interessati e’ cimentare in vitro la possibilita’ di crescita con vari farmaci gia’ disponibili per altre aree che possano teoricamente esser utilizzati per questa malattia“. Si deve “meglio definire che cosa e’ successo nelle aree lombarde “contaminate” dal Coronavirus” e “capire se e come e’ esistito un paziente “zero”, cioe’ quello che ha dato il via al contagio“.

Poi “c’e’ un piccolo mistero da risolvere: perche’ i bambini al momento sembrano essere immuni? Queste nuove scoperte possono aiutare a trovare una risposta“.