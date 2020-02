Coronavirus: Unicredit a dipendenti, ‘monitoriamo situazione, restrizioni a viaggi’

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – “La sicurezza dei dipendenti e dei clienti è la nostra massima priorità. Ieri abbiamo chiuso le nostre filiali di Codogno e Casalpusterlengo, in linea con le istruzioni delle autorità locali. Continueremo a monitorare la situazione, anche in altre aree interessate”. E’ quanto scrive Unicredit in una lettera ai dipendenti dopo l’escalation di casi di Coronavirus in Lombardia.

“Abbiamo chiesto di rimanere a casa per almeno 14 giorni ai dipendenti che lavorano, vivono o hanno visitato zone interessate dal fenomeno negli ultimi 14 giorni. Lo stesso varrà per i colleghi con situazioni personali particolari, come coloro che hanno problemi di salute preesistenti, coloro che hanno familiari interessati o i pendolari i cui spostamenti comportano il passaggio attraverso le zone colpite”, spiega sempre il gruppo nella lettera.