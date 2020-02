Coronavirus, il vaccino non fermerà la diffusione, l’esperto: “Circolerà fino al prossimo anno, se non oltre”

Mentre continua ad aumentare il numero di contagiati dal coronavirus nel mondo, i leader mondiali sono avvisati sul rischio di una potenziale pandemia. Paul Hunter, professore di medicina alla Norwich Medical School, ha spiegato che il primo vaccino sicuro potrebbe essere sviluppato a fine 2020 o inizio 2021. Parlando alla BBC, l’esperto ha inoltre affermato che quando sarà sviluppato un vaccino efficace, non tutti saranno in grado di usufruirne immediatamente. Hunter ha fatto notare che sarà somministrato solo alle persone più vulnerabili alla malattia e che è improbabile che l’introduzione di un vaccino fermerà il rapido tasso di infezione del nuovo coronavirus cinese.

“Non sappiamo quando il coronavirus supererà il punto in cui non saremo più in grado di controllarlo a livello globale. Temo che al più presto vedremo un vaccino sicuro verso la fine di quest’anno o forse l’inizio del prossimo anno. È plausibile che a quel punto questa malattia si sarà estinta da sola, anche se personalmente ne dubito. Temo che il coronavirus circolerà fino al prossimo anno, se non oltre. Anche con i primi vaccini, non ce ne saranno abbastanza per influenzare davvero la diffusione della malattia. Quello che succederà è che utilizzeremo questi vaccini nello stesso modo in cui utilizziamo i vaccini per l’influenza. Useremo il vaccino per il coronavirus per proteggere i più vulnerabili. Questi saranno le persone più anziane e anche il personale medico e paramedico, che saranno alcune delle persone più inclini ad essere colpite dalla malattia”, ha detto Hunter.

Tedros Adhanom, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ha attaccato i leader mondiali per essere inadeguatamente preparati per una pandemia, spendendo invece miliardi per la protezione dagli attacchi terroristici. Ha insistito sul fatto che una pandemia non controllata potrebbe rivelarsi più mortale e pericolosa di qualsiasi attacco terroristico.