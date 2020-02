Coronavirus: Vietina (Fi), ‘ipocrisia di chi ha minimizzato rischio’

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – ‘I tragici decessi avvenuti nel nostro Paese e il crescente numero di contagiati dal Coronavirus in Lombardia squarcia il velo dell’ipocrisia con cui il governo, fino a oggi, ha minimizzato il rischio per la popolazione italiana. Ora è evidente che i controlli della temperatura negli aeroporti non sono una misura preventiva affidabile e che esiste una seria minaccia per la salute degli italiani”. Lo afferma Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio (FC).

“Al di là della quarantena necessaria per chi rientra dalla Cina, alla quale aggiungerei un serio monitoraggio degli arrivi anche attraverso scali internazionali, è urgente -aggiunge- che il ministero della Salute dirami direttive precise: occorre un protocollo certo e ufficiale e una comunicazione adeguata che tuteli realmente la salute della popolazione italiana. Ancora oggi troppe persone non hanno informazioni corrette e adeguate, né conoscono le norme di comportamento opportune sia per ridurre il rischio di contagio sia per non favorire la diffusione del virus, qualora venisse contratto. Aspetto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, un’azione più incisiva di quanto fatto finora”.