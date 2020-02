Coronavirus, virologo: “I casi in Lombardia confermano il rischio di pandemia”

La situazione relativa ai contagi di Coronavirus in Lombardia “non è inaspettata: soggetti con poca o nulla sintomatologia possono trasmettere il nuovo Coronavirus. Si conferma il rischio pandemico per Covid-19“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. “Bisogna anche dire che si evidenzia la capacità di tracciare i casi, ma è il momento di tirare fuori dai cassetti i piani pandemici, già approntati per le minacce del passato“. La capacità di trasmissione da soggetti asintomatici “era già emersa da uno studio cinese, ed è proprio questo aspetto a preoccupare di più. Inoltre questa volta il filtro che consentiva una presa in carico protetta non ha funzionato: il paziente non si era considerato a rischio, anche perché pensava che i suoi fossero sintomi di una normale influenza“, conclude il virologo.