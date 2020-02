Coronavirus, virologo: il caso di Vo’ “una situazione epidemiologica unica”

Considerando i 3.300 test effettuati, “il caso di Vo’ rappresenta una situazione epidemiologica unica, perché è stata isolata un’intera comunità“: lo ha affermato Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Università di Padova, riferendosi all’emergenza Coronavirus. “I dati raccolti verranno utilizzati per calcolare il coefficiente di riproduzione del virus, per stratificare la popolazione in base a diversi criteri, ad esempio quali classi di età si ammalano e quali non sviluppano sintomi, quindi questo gruppo unico nel suo genere ci darà una serie di risposte importantissime per prendere decisioni di carattere operativo“. Di tutte queste persone, “sappiamo l’età, dove abitano, i contatti, il grado di parentela e le malattie pregresse, neanche in Cina c’è mai stata una situazione del genere. Non stiamo facendo nessun esperimento ma questo ci permette di avere tantissime informazioni utili di sanità pubblica“.