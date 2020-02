“L’improvviso focolaio in Italia ha preso le autorità alla sprovvista“: lo si legge in un articolo del Washington Post in cui si elencano tutte le misure adottate nel nostro Paese per contenere la diffusione del coronavirus. “L’esperienza dell’Italia mostra le difficoltà che i Paesi possono fronteggiare nel tentativo di contenere il virus – aggiunge il quotidiano – che può essere portato da persone che non mostrano sintomi evidenti“.