Coronavirus: Wizz Air, su volo Bergamo-Timisoara del 20/2 un positivo

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Wizz Air conferma di essere stata informata dalle autorità sanitarie rumene che su un volo della compagnia aerea del 20 febbraio da Bergamo a Timisoara ha viaggiato un passeggero poi risultato affetto da coronavirus”. Lo rende noto la compagnia precisando che Wizz Air “sta seguendo i suoi protocolli ben consolidati, è in contatto con le autorità competenti e sta monitorando attentamente gli sviluppi in linea con le linee guida dell’Oms”. I team di supporto a terra della compagnia aerea, si legge, “hanno in atto chiare linee guida e procedure, come prescritto dalle autorità sanitarie, per la gestione di tali casi. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane la massima priorità di Wizz Air”.