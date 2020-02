Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Le aziende sono in ginocchio e in particolare il turismo che in Veneto arriva a 18 miliardi di euro di fatturato. E’ Pil che se ne va, è necessario che il governo intervenga subito”. Lo dice il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a ‘Stasera Italia’ su Rete4.