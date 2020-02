Coronavirus, Zaia: “Italiani igienici e puliti, mentre abbiamo visto tutti i cinesi mangiare i topi vivi”

Parole destinate a far discutere quelle del governatore del Veneto Luca Zaia in merito all’epidemia di coronavirus. “Sapete perché una settimana noi abbiamo solo 116 casi positivi, di cui 63 non hanno sintomi e stanno bene e ne abbiamo solo 28 in ospedale?”, ha detto nel corso di un’intervista a Antenna 3-Nord Est, sottolineando che la risposta risiede nella presunta superiorità degli italiani rispetto ai cinesi sul piano culturale e dell’igiene. “L’igiene che ha il nostro popolo – spiega Zaia – i veneti e i cittadini italiani, la formazione culturale che abbiamo, è quella di farsi la doccia, di lavarsi, di lavarsi spesso le mani , di un regime di pulizia personale che particolare. Anche l’alimentazione, le norme identiche, il frigorifero, le date di scadenza degli alimenti… Cosa c’entra? C’entra perché un fatto culturale – spiega Zaia – La Cina ha pagato un grande conto di questa epidemia perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o questo genere di cose”.