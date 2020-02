Costruzioni: associazioni su rating, no a strumento punitivo, si a sistema premiante

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Giudizio fortemente negativo” delle Associazioni della filiera delle costruzioni con i servizi e le forniture (Ance, Anaepa Confartigianato, Assistal, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative, Legacoop produzione e servizi, Oice e Ucsi) sul documento di studio predisposto dall’Anac sul rating d’impresa, pensato per misurare la reputazione delle imprese. “L’impostazione che l’Anac sta dando al rating è inaccettabile – denunciano le sigle datoriali delle costruzioni e dei servizi e delle forniture – perché viziata, ancora una volta, dal pregiudizio nei confronti delle imprese del settore: si sta costruendo uno strumento di valutazione di fatto ‘penalizzante’ e pertanto del tutto contrario allo spirito originario della legge delega”.

Il sistema di valutazione allo studio di Anac, infatti, non prevede requisiti oggettivi e misurabili né definitivi, principi base del rating d’impresa, lasciando ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, che sulla base di meri giudizi soggettivi possono determinare pericolose alterazioni della concorrenza e delle gare.

Pertanto, nell’attesa che si avvii una qualificazione dell’intero comparto delle costruzioni e dei servizi e delle forniture, stazioni appaltanti incluse, “bisogna puntare su un sistema premiante – chiede la filiera – in grado di determinare l’affidabilità dell’impresa esecutrice, valutando la reale capacità tecnica, professionale e organizzativa, la solidità patrimoniale, e la permanenza sul mercato”.