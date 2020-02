Courmayeur, enorme frana a Plan Checrouit: colpite le piste da sci [VIDEO]

Uno smottamento si è verificato nel pomeriggio nella zona di Plan Checrouit, lambendo il comprensorio sciistico di Courmayeur. Nessuna persona e’ rimasta coinvolta. La massa di terra ha attraversato un pendio boscato ed e’ arrivata ai margini della zona innevata artificialmente. “E’ vicino a un’area che ospita dei ristoranti ma, da quanto mi e’ stato segnalato, non ci sono pericoli per le persone e quindi non sono necessarie evacuazioni“, spiega il vicesindaco, Paolo Corio. Sul posto stanno intervenendo la protezione civile, il corpo forestale e i carabinieri.