Craxi: intitolazione via, consiglio comunale Milano rinvia mozioni

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – Il consiglio comunale di Milano ha rinviato il voto sulle mozioni presentate da Forza Italia e da Milano Popolare sull’intitolazione di una via della città a Bettino Craxi. “Abbiamo rinviato la mozione a quando la sinistra avrà maturato un giudizio più storico sulla figura di Bettino Craxi. Ci auguriamo che Sala trovi il coraggio di uscire dalla egemonia culturale dei manettari sul Pd milanese e non si faccia condizionare dalle nuove intese con Beppe Grillo”, spiega il consigliere Fabrizio De Pasquale in una nota. Durante la seduta, piuttosto movimentata, la Lega è uscita dall’aula per protesta contro l’assenza del sindaco, Beppe Sala. “Non abbiamo fatto votare la Mozione quando abbiamo capito che il Pd non riusciva nemmeno a riconoscere una Targa a Craxi”, spiega ancora De Pasquale.

“Di fronte all’atteggiamento ipocrita e pilatesco manifestato dai consiglieri di maggioranza, Forza Italia ha ritenuto doveroso rinviare la sua mozione che chiedeva l’intitolazione di una via a Bettino Craxi”, afferma a sua volta Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi in Consiglio regionale. ‘Un atteggiamento, quello della sinistra, che non ci sorprende, considerato il livello infimo a cui è sceso il dibattito negli ultimi giorni. Proporre – come è stato fatto – di apporre una targhetta scarna nel condominio di via Foppa è un’insulto alla memoria di un grande statista, che meriterebbe di essere trattato con maggiore rispetto. Oggi – conclude – la sinistra aveva la possibilità di riconoscere il ruolo di primo piano che Craxi (da presidente del Consiglio e leader del PSI) ha rivestito negli ultimi vent’anni del secolo scorso. Agli esponenti della maggioranza è mancato il coraggio. Ora dovranno rendere conto dei loro assurdi tentennamenti di fronte all’opinione pubblica”.