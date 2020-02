Crolla tetto di un impianto sportivo: operaio tenta di mettersi in salvo sulla gru ma viene travolto, immagini shock [FOTO e VIDEO]

Spaventose immagini arrivano da San Pietroburgo. Durante i lavori di demolizione di un complesso sportivo, il tetto dell’edificio è crollato mentre sulla struttura erano presenti degli operai. Nelle prime ore dopo l’incidente, i soccorritori hanno parlato di diverse persone che avrebbero potuto essere sotto le macerie. In seguito, è stato accertato che solo un operaio, di 30 anni, era rimasto sepolto sotto il tetto e in seguito, il corpo dell’uomo è stato recuperato. Nei soccorsi sono stati impiegati 18 veicoli e circa 70 soccorritori.

Incredibili le immagini del crollo ripreso dall’alto da un drone, che racchiudono gli ultimi istanti della vita del giovane. Nel video in fondo all’articolo, si vedono due operai sul tetto della costruzione: uno riesce a mettersi in salvo perché si trova già sul cestino di una gru. La vittima, invece, si trovava sul bordo della struttura e nonostante la corsa per cercare di salvarsi, è stato travolto dal crollo, finendo per essere sepolto sotto le macerie e una grossa nube di polvere.

Costruito tra il 1970 e il 1979, il complesso sportivo era stato inaugurato il 19 maggio del 1980. Nell’agosto del 2019, era stato chiuso in vista di futuri lavori di ristrutturazione.