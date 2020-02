Darwin Day 2020: l’Università Milano-Bicocca propone due eventi per celebrarlo

Doppio appuntamento sulla figura di Charles Darwin, scienziato e scrittore. Due le iniziative curate dalla Biblioteca dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, in vista del Darwin Day 2020, pensate in maniera congiunta: la prima rivolta ad un pubblico di adulti, anche “non addetti ai lavori” e la seconda, rivolta ai più piccini.

Si parte giovedì 13 febbraio, alle ore 17.30, con “Charles ed Emma Darwin: dall’origine di un amore a l’Origine delle Specie”. Un incontro per raccontare la vita di Emma, storia affascinante di una donna che ebbe un ruolo cruciale nella vita intellettuale del marito e nella pubblicazione di L’Origine delle Specie: ne parleranno Chiara Ceci, autrice dell’omonimo volume, con Maurizio Casiraghi, docente di Zoologia ed Evoluzione all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

“Alla scoperta dell’albero della vita” è invece il titolo dell’appuntamento dedicato ai più piccini (15 febbraio 2020, ore 11.00), una lettura di Federica Gardella, maestra, tratta dall’albo illustrato “L’albero della vita. La vita di Charles Darwin, naturalista, geologo e pensatore”, di P. Sis.

Un albo di straordinaria ricchezza visiva e al tempo stesso puntuale dal punto di vista delle informazioni storiche e scientifiche, che consente al giovane lettore di immergersi pienamente nel tempo del racconto e di quella che è stata, a tutti gli effetti, una meravigliosa avventura umana e conoscitiva.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.