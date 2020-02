Deraglia treno ad alta velocità Bologna-Milano a Lodi: un morto e feriti, passeggeri incastrati tra le lamiere [FOTO LIVE]

Un treno ad alta velocità Bologna-Milano è deragliato vicino a Lodi. Almeno due vagoni, oltre alla motrice del Frecciarossa, si sono ribaltati in seguito all’incidente avvenuto a Livraga.

Il macchinista è morto mentre una persona risulta dispersa.

Ancora sconosciute le cause dell’incidente. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere.

Secondo la Protezione Civile, tra i passeggeri ci sono 28 “codici verdi” e due “codici gialli”.

Dalle 05:30 la circolazione è sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana.