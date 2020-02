Diabete: in Etiopia 7 medici per 3 milioni di pazienti

In Etiopia sono circa 3 milioni i malati di diabete. Ma sono solo sette i medici diabetologi specializzati nella malattia e solo il 22% di tutte le strutture sanitarie e’ pronto a fornire cure per i pazienti diabetici.

Per questo che il governo federale etiope, insieme al Tropical Health and Education Trust (Thet) e a Novartis, ha avviato un percorso formativo per cercare di aiutare medici, infermieri e operatori sanitari delle diverse comunità a individuare i pazienti con disturbi cronici comuni e a fornire cure in particolare nelle aree rurali, dove vive l’80% della popolazione.

Un caso tra i tanti e’ quello di Kassahun, un commerciante di abiti usati, malato di diabete. Vive in un’area rurale a circa 300 chilometri dalla capitale Addis Abeba e fa il pendolare per essere curato al Black Lion Hospital. La maggior parte di questi pazienti arriva con la malattia “in uno stadio avanzato e con complicazioni irreversibili come cecita’, insufficienza renale, ictus e insufficienza cardiaca”, dice Yoseph Mamo, direttore del Thet in Etiopia.

“Si sarebbero potuti individuare prima molti di questi pazienti prematuramente disabili o in fin di vita – spiega – e sarebbero sopravvissuti più a lungo se li avessimo sottoposti a screening precoce e se avessimo iniziato immediatamente il trattamento”. Per aiutare ad aumentare il numero di operatori sanitari in grado di diagnosticare e curare le malattie croniche comuni, nel 2018 Thet ha lanciato questo programma di formazione in Etiopia con il sostegno di Novartis e il supporto di medici dell’Universita’ di Southampton. Il programma si è concentrato sui lavoratori di 15 ospedali e 45 centri sanitari scelti dal Ministero federale della sanità. Dall’inizio del programma questo gruppo ha formato circa 400 operatori sanitari, che hanno esaminato 40.000 persone, identificando circa il 10% di loro come affetti da una malattia cronica.