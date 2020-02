Disinnesco ordigno bellico a Venezia: concluso il despolettamento

Terminate le operazioni di despolettamento dell’ordigno bellico di Porto Marghera: lo hanno confermato gli artificieri dell’8° reggimento Folgore al centro operativo del Comune di Venezia.

La bomba verrà caricata su un’imbarcazione che la trasporterà in mare aperto per il brillamento: i militari della Marina militare hanno preso in carico l’ordigno che verrà trasportato tramite rimorchio attraverso il canale dei Petroli. Le operazioni di trasporto dureranno 4-5 ore.