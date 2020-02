Dramma Coronavirus, cresce la preoccupazione per il focolaio dell’Iran: 4 morti accertati e 18 contagiati a Qom

Il ministero della Salute dell’Iran ha dato notizia di altri due decessi tra 13 nuovi casi di Coronavirus nella Repubblica islamica. I morti in Iran sono quindi quattro su 18 contagiati, tutti nella zona di Qom, la città di 1,2 milioni di abitanti in quarantena da ieri. Nel giorno delle parlamentari, in Iran le autorità hanno tolto l’obbligo di apporre le impronte digitali per ottenere la scheda elettorale nel quadro delle precauzioni mediche per evitare la diffusione del coronavirus. Lo ha riferito l’agenzia di stampa semiufficiale ‘Tasnim’, citando il capo della commissione elettorale Jamal Orf, il quale ha dichiarato di aver dato seguito a una raccomandazione del ministero della Sanità.