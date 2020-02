Droga: Di Maio, ‘grazie a carabinieri Marano, in prima linea contro mafie’

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Marano per il lavoro straordinario che hanno portato avanti e che ha permesso di arrestare 24 soggetti, alcuni dei quali presunti esponenti del clan Orlando, che da anni nel territorio di Napoli avrebbero costruito un sistema criminale, fatto di traffici illeciti, spaccio e controllo del territorio. è proprio grazie a operazioni come questa che lo Stato e le persone perbene possono riappropriarsi della loro terra. Grazie agli inquirenti e alle forze dell’ordine che ogni giorno sono in prima linea contro la criminalità organizzata”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, commentando l’operazione condotta nelle prime ore del mattino dai Carabinieri di Marano.