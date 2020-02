Due cosmonauti sostituiti per ragioni mediche dal volo Soyuz: equipaggio di riserva ad aprile verso la Stazione Spaziale Internazionale

Sostituiti per ragioni mediche due cosmonauti che avrebbero dovuto raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale con la Soyuz nel loro primo volo, in partenza il 9 aprile dal cosmodromo di Baikonur. Lo ha comunicato l’agenzia spaziale russa Roscosmos, senza fornire altri dettagli sulle loro condizioni di salute. I due cosmonauti sono Nikolai Tikhonov e Andrei Babkin ed erano stati assegnati all’equipaggio della Soyuz MS-16, insieme al collega della Nasa, l’americano Chris Cassidy, che a sua volta un anno prima aveva sostituito un astronauta giapponese

I cosmonauti con problemi medici sono stati sostituiti dai due colleghi dell’equipaggio di riserva, Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner. Ivanishin, di 51 anni, ha già al suo attivo due missioni sulla stazione orbitante, nel 2011 e nel 2016, e piu’ di 280 giorni in orbita. Ex pilota di caccia dell’aviazione russa, sara’ il comandante della Soyuz MS-16. Il collega Vagner ha 34 anni, e’ alla sua prima missione e sara’ l’ingegnere di bordo. Ad accoglierli sulla stazione spaziale, l’attuale comandante, il russo Oleg Skripochka, e i colleghi della Nasa, Andrew Morgan e Jessica Meir. Resteranno insieme solo una settimana, poi Skripochka, Morgan e Meir rientreranno a terra. Il comando passera’ a Chris Cassidy, che insieme ai due colleghi russi dara’ il benvenuto al primo equipaggio umano sulla navetta Dragon della compagnia privata SpaceX, utilizzata finora per i rifornimenti, formato dagli astronauti americani, Doug Hurley e Bob Behnken. Il loro lancio e’ in programma a maggio: saranno i primi astronauti a decollare dal suolo americano dopo il pensionamento delle navette Shuttle nel 2011.