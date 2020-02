“Edge”, una terrazza panoramica all’aperto a 344 metri di altezza: vista mozzafiato su New York con pareti e pavimento in vetro [FOTO e VIDEO]

La terrazza panoramica all’aperto più alta dell’emisfero occidentale si trova a 344 metri da terra, in cima ad un nuovissimo grattacielo di New York. “Edge” è una piattaforma triangolare in cima ad un torre appena costruita nel quartiere Hudson Yards di Manhattan. Un viaggio in ascensore di 60 secondi porterà alla terrazza panoramica di 697m², che si estende dal 100° piano di 30 Hudson Yards, con vista sul panorama di New York e del fiume Hudson. Edge ha pareti di vetro e per chi non teme l’altezza, una parte della terrazza ha anche il pavimento con fondo in vetro (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

L’apertura è prevista per l’11 marzo 2020: Edge sarà aperto 365 giorni all’anno dalle 8 del mattino fino a mezzanotte. Un bar all’interno del 100° piano venderà bibite e spuntini che i visitatori potranno gustare sulla terrazza panoramica. Ci sarà anche un ristorante e uno spazio eventi chiamato “Peak” al 101° piano. I biglietti sono già disponibili sul sito web di Edge e costano 36 dollari per gli adulti. Per i residenti della città, per i bambini tra i 6 e i 12 anni e per i membri dell’esercito americano ci sono tariffe speciali, mentre i bambini al di sotto dei 5 anni entreranno gratuitamente.

La terrazza panoramica all’aperto più alta del mondo si trova in cima all’edificio più alto di Dubai. Il Burj Khalifa ha una terrazza panoramica all’aperto al 148° piano, ad un’incredibile altezza di 555 metri. Secondo i Guinness World Records, la terrazza panoramica più alta del mondo si trova a 561 metri di altezza sulla Torre di Shanghai, in Cina, ma in questo caso non è all’aperto.

