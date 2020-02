A pochi giorni da inondazioni e danni provocati dalle tempeste Ciara e Dennis, il Met Office britannico ha diramato per oggi e domani un’allerta meteo di colore giallo: l’avviso riguarda Galles e Inghilterra ed è relativo a piogge torrenziali in arrivo. Secondo le previsioni meteo su alcune contee potrebbe abbattersi in 24 ore una quantità di pioggia pari a un mese della media stagionale: si temono ancora disagi ai trasporti e nuove esondazioni di fiumi (120 allarmi sono già in vigore).